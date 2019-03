‘No acusé al Mono’: Humberto Moreira

Después de que se hizo público un informe de la justicia española, donde se asegura que el exgobernador Humberto Moreira Valdés negoció impunidad con agencias de Estados Unidos a cambio de “entregar” a Juan Manuel “El Mono” Muñoz, el exmandatario negó los hechos mediante un comunicado.“En ningún momento he realizado ningún tipo de acusación contra el Sr. Muñoz Luévano” como presuntamente lo señala el expediente, aseguró el exmandatario, deslindándose de las acusaciones en contra del extraditado.Muñoz Luévano fue detenido en marzo del 2016 en Madrid, acusado de trasiego de drogas y lavado de capitales; dos meses antes también fue detenido Humberto Moreira en el aeropuerto de la capital española, por delitos económicos y fiscales.“En mi declaración ante las autoridades españolas, no hice ningún tipo de imputación de hechos delictivos a ninguna persona, sino que me limité a explicar el origen lícito de mi patrimonio”, aseguró Moreira Valdés en el comunicado.