No agredí a Sabina, oposición quiere afectar mi libertad de expresión: Ackerman

en donde se lanzaron acusaciones que iban desde machismo hasta sabotaje. El martes 10, la discusión escaló nuevamente a la pantalla de televisión.Ante la situación, Canal Once dio a conocer que, de común acuerdo, "John y Sabina" terminaba anticipadamente. Sin embargo, Sabina Berman dio a conocer que hubo una edición en el programa, pues Ackerman renunción durante la grabación,Ackerman se había mantenido en silencio respecto a esta situación, hasta hoy. En un hilo de Twitter expuso diez puntos "para aportar a una reflexión colectiva ecuánime y respetuosa", sobre lo que consideró unAsí, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto "fue censurado de la manera más grotesca por la radio y la televisión, pública y privada" y que hoyescribió.Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, "es la principal responsable de la cruzada del Presidente López Obrador en contra de la corrupción con la cual fueron cómplices una gran parte de los actores que ahora se encuentran en la oposición".Respecto a lo que calificó como "diferendo" con la dramaturga Sabina Berman, aseguró quey que todos los días participo activamente en la lucha frontal en contra del sistema patriarcal que nos lastima a todas y todos", atajó.Y añadió: "La verdadera victimaria en el contexto del ahora extinto programa de 'John y Sabina' del Canal Once no fue un servidor sino la dramaturga. Son muy bien conocidos por la audiencia sus constantes interrupciones y burlas durante las transmisiones del programa, eAckerman aseguró que la actitud de Berman "también se reproducía trás bambalinas con agresiones permanentes en contra de los integrantes de la producción, sobre todo hacia las mujeres del equipo"., "sin aportar prueba alguna que pudiera sustentar sus dichos".para discutir sobre la violenta dispersión de manifestantes en Cancún, indicó:Demuestra un respeto absoluto a las palabras y la libertad de expresión de la señora Berman junto con una voluntad de avanzar con el programa y no protagonizar un espectáculo público innecesario en la presencia del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, a quien habíamos invitado para hablar sobre la nueva normalidad en el sistema educativo".En este sentido, Berman ha señalado en redes sociales que la discusión de un tema coyuntural al inicio de cada emisión, formaba parte del guion establecido para cada programa.Ackerman abundó en que existe una campaña que busca cancelar la posibilidad de que pueda contar con un nuevo programa de televisión en el Canal Once. Y es, que, dijo,Y sentenció:, dijo.Finalmente, indicó que está acostumbrado a los ataques.