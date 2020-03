No bajarán precios de gasolinas pese a desplome del petróleo

Escuchar Nota

“No necesariamente la disminución en el precio de la referencia internacional (del petróleo), se va a reflejar en los precios de los consumidores”, afirmó el titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez.



“El precio de de la gasolina sube y baja y el IEPS es como un colchón”, manifestó.



Pese al desplome de los petroprecios en los mercados internacionales, los precios de las gasolinas en México no bajarán,En conferencia de prensa, recordó que el compromiso del gobierno federal es mantener los precios de los combustibles fijos en términos reales.Explicó que cuando los petroprecios suben, el gobierno absorbe el costo con el estímulo fiscal pero cuando bajan, mantienen el precio de las gasolinas igual.Lo anterior, indicó, permite compensar el efecto de la subida o reducción del energético en los mercados internacionales.En ese sentido, Herrera aclaró que el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que se aplica a los combustibles, no aumentará como ha circulado en versiones no oficiales.Expuso que más bien, el IEPS tiene un estímulo o un subsidio que se aplica en función del aumento o reducción del precio del petróleo que se utiliza como referencia.Señaló que dicho estímulo se incrementa cuando el precio del petróleo está muy bajo como sucede ahora.