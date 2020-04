No cayó ningún meteorito en Nigeria como dicen en redes

Escuchar Nota

Residents of the city of Akura - Nigeria woke up last Saturday morning, to this scene, a meteorite fall that hit some residents and destroyed many houses in the region and created a deep hole, where they found a circular hole with a diameter of 21 meters and a depth of 7.8 meters pic.twitter.com/ZrmEDVR4fw — Nimeiry Abiad⁦⁩ (@abiad_nimeiry) March 31, 2020

What would make a hole in the earth this deep? Asteroid, Meteorite or thunderstorm? And why Akure? pic.twitter.com/KOV0ASUPvP — Laolao (@itz_laolao) March 28, 2020

“Veo que muchas personas desearían que esta incidencia de Akure fuera un meteorito. Aunque la teoría de la conspiración suena intrigante, agradecemos a Dios que este no fuera el caso, de lo contrario estaríamos escuchando sobre múltiples zonas de impacto y muchas muertes. Felicitaciones a la policía por manejar bien la situación”, escribió el gobernador Arankunrin Akeredolu.

I see many people wish this Akure incidence was a meteor. Although the conspiracy theory sounds intriguing, we thank God this wasn't the case, else we would be hearing about multiple impact zones and a lot of fatalities.



Kudos to the Police for managing the situation well. — Arakunrin Akeredolu (@RotimiAkeredolu) March 28, 2020

[ALERTA DE #FAKENEWS]

Para todos nuestros [email protected], sobre la supuesta caída de un #Meteorito en #Nigeria, informamos que esa información es FALSA. El evento fue el día 28 de Marzo y el cráter fue producto de la explosión de un camión que trasladaba explosivos. pic.twitter.com/fJ31CUIB6R — Red de Emergencia ONG (@reddeemergencia) April 1, 2020

