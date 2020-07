‘No creo en el Covid, nosotros no existimos’: hilarante respuesta de un joven se vuelve viral

Escuchar Nota

"No, yo la verdad en el Covid no creo, nada de esto es real, nosotros no existimos, todo esto es un pasatiempo", expresó y provocó la sorpresa de la periodista.



"¿Cómo en la serie Dark?", preguntó Torres.



"Masonemos algo así. Pienso que Jim Carrey tenía mucha razón cuando decía que nada de esto es verdad, simplemente decía que estamos atrapados en un cuerpo y estamos viviendo el momento", respondió

A través de redes sociales, se hizo viral el fragmento de unaEl hecho ocurrió en Santander, cuando la reporterarecorrió la ciudad de Cúcuta en Colombia para consultar sobre elMientras la mayor parte de los entrevistados hablaron de los cuidados que realizan para prevenir el coronavirus,Al cuestionar a un joven que se transportaba en una motocicleta, si no le daba miedo de comer en la calle, el entrevistado no dudó y dejó una reflexión inesperada para todos.- ¿Por eso tampoco usa tapabocas?– No, la verdad no,, expresó.Aunque esta persona fue demasiado lejos, el fanatismo por Dark acercó a muchos aficionados a la filosofía., fue una de las frases más resonantes que hicieron meditar a los televidentes.Sobre la referencia hacia, el joven se refirió a las declaraciones del canadiense en pasado octubre cuandoRecientemente el actor publicó su primer libro, en el cual reflexionó sobre su vida de una manera satírica y hasta cierto punto ficcionada.