No culpan al #MeToo

Botellita de Jerez no hace responsable al movimiento #MeToo por el reciente suicidio de su compañero Armando Vega Gil.El grupo de rock destacó ayer en un comunicado emitido en sus redes sociales que apoya el movimiento y que rechaza la violencia en contra de las mujeres, en cualquiera de sus manifestaciones.Sin embargo, y sin que se use la muerte de su compañero para polarizar, pidieron que haya marcos éticos para que las denuncias públicas de afectados no sean una exhibición mediática o linchamiento de inocentes.