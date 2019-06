No cumplieron 450 con declaración patrimonial

Tras constantes notificaciones para que empleados municipales realizarán con tiempo su declaración patrimonial, cerca de 450 no lo cumplieron, indicó el contralor municipal, Bernardo Purón quien afirmó que ahora contarán solamente con 30 días naturales para hacerlo o de lo contrario, serán sancionados de acuerdo a la ley.Entre estas amonestaciones señaló que se encuentran las que son verbales, económicas y hasta el despido justificado. "No nos oyeron o no vieron nuestros avisos o no nos vieron invitándolos a pasar a llenar sus trámites, comentó al detallar que fue el pasado 30 de mayo como último día para hacer las declaraciones patrimoniales."Desgraciadamente ahora se les va a hacer una notificación formal por escrito en donde se les avisará que tienen 30 días naturales para cumplir y si no serán sancionados de acuerdo a la ley, fueron alrededor de 450 personas" precisó al explicar que los rezagados son tanto los que forman parte del personal de inicio de la presente administración y de quienes ingresaron en pasadas administraciones.