No debemos depender de EU en materia energética: López Obrador

El 95 por ciento de la gasolina que se consumimos en México se compra a Estados Unidos y, aunque se tiene una buena relación se debe ser precavido y ser autosuficiente en materia energética, afirmó en este puerto el presidente Andrés Manuel López Obrador."Durante estas semanas de crisis, de desabasto, siempre estuvieron llegando los barcos, los buque-tanque, de gasolina de Estados Unidos, porque compramos el 95 por ciento de la gasolina a Estados Unidos."Tenemos, repito, buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y con todos los gobiernos del mundo, pero no queremos exponernos, hay que actuar cuando se trata de la soberanía nacional de manera precavida”, dijo el mandatario.El presidente López Obrador encabezó en este municipio la ceremonia de presentación de Inicio de los trabajos de la Refinería de Dos Bocas, que se realizó en el puerto del mismo nombre y no en el predio donde se realizará la obra, debido a las malas condiciones que quedó por una lluvia ocurrida el sábado.Acompañaron al mandatario, su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, e integrantes de su gabinete, entre otros, los titulares de Energía, Rocío Nahle; de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval: de Marina-Armada de México (Semar), almirante José Rafael Ojeda; el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Oropeza.Ante habitante de Paraíso y trabajadores del puerto de Dos Bocas, el jefe del Poder Ejecutivo aseguró que se cuentan con los recursos y planes para acabar con esta obra en el plazo ofrecido de tres años."Dos Bocas es un lugar estratégico, vamos a que se construya aquí la refinería, ya ven que somos gente perseverante y nos gustan los desafíos, la vamos a construir en tres años y va a costar 150 mil millones de pesos… me canso ganso”, dijo, ante el aplauso de los asistentes.Afirmó que además de la selección de Dos Bocas, por ser el puerto a donde llegan más barcos y buques-tanque petroleros, se eligió a esta zona del país por un acto de justicia que lleve desarrollo al sureste del país."Por eso se decidió que fuese Dos Bocas; primero, porque es un beneficio para Tabasco y es un beneficio para el sureste, pero también, además de ser técnicamente lo más recomendable, es un acto de justicia para Tabasco y para el sureste de México."Juntos aportar al desarrollo nacional, Tabasco, Campeche, el sureste, al desarrollo nacional, mucho, pero en los últimos tiempos de abandonó al sureste, se dejó sin inversión al sur-sureste, y ahí están los datos, por eso el crecimiento económico en el norte hasta 6 por ciento anual, lo mismo en el Bajío, en el Centro”, afirmó López Obrador.El mandatario agradeció el apoyo que darán los trabajadores de Dos Bocas y, en particular, los habitantes de Dos Bocas a la construcción de la nueva refinería.A los empresarios petroleros, les indicó que los trabajos se realizarán con transparencia en el otorgamiento de contratos, por lo que no habrá corrupción o “moches” en las adjudicaciones de los mismos; y pidió “portarse bien” a los dirigentes sindicales."Nada de intermediarios, nada de trafiques, nada de influyentismo, nada de moche, nada del recomendado del pavo, nada de eso. De manera directa y le pido a los dirigentes sindicales que se porten bien, ya se acabó la corrupción”, afirmó el mandatario.