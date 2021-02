‘No dejaba de llorar’: hombre asesina a golpes a su hijastro cuando esta a su cuidado

Escuchar Nota

Un hombre mató a golpes a un bebé de un año y 11 meses de edad, quien era su hijastro, en el municipio deDe acuerdo con los reportes de la Fiscalía el hombre le dio una golpiza porque no dejaba de llorar, ante ello, horas después el menor de edad fue atendido por médicos de una clínica particular, pero murió.Los hechos ocurrieron cuando, padrastro del menor de edad, se encontraba aparentemente solo con el niño y “porque no paraba de llorar”, lo golpeó hasta dejarlo inconsciente, según la madre del pequeñito identificada como Sandra Janet.La mujer, quien se encontraba trabajando y por eso dejó con su pareja Arnoldo “N”, de un año y 11 meses de edad, informó a las autoridades.La madre narró que llamó por teléfono a Rolando “N” y, por lo que se dirigió al domicilio ubicado en la colonia María Auxiliadora a donde estaba su hijo.Al arribar a la casa, se encontró con que el menor estaba tirado “a un lado de la cama”, con golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, por lo que lo trasladaron a una clínica, pero por la gravedad de las lesiones murió.Por la muerte del pequeño, la Fiscalía abrió una investigación por los delitos de, el presunto agresor ya se encuentra detenido y las autoridades pusieron a disposición de un juez a Rolando Armando “N”.Con información de La Opinión