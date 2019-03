No dejé plantados a los banqueros: Urzúa

Ciudad de México.- El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, negó que haya dejado plantados a los banqueros esta tarde, luego de que en redes sociales circulara dicha versión.Previo a hacer la declaratoria inaugural de la 82 Convención Bancaria, Urzúa se tomó unos minutos para desmentir un “chisme” que dijo “le caló” porque no sólo lo involucraba a él, sino a los banqueros.“Quiero aclarar un chisme que no sólo tiene que ver conmigo, sino con la Asociación de Bancos de México y eso sí me cala. Me dijeron que por tacaño me vine por tierra y no llegué a una reunión con los banqueros”, dijo.Explicó que a mediodía el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, se reunió con los banqueros y él posteriormente lo hizo también en una comida.​​“No llegué tarde, pero sí me vine por tierra y me vine por tierra porque estábamos preparando a las 6 de la mañana un informe sobre muchas reformas que se están dando en tema de aduanas”, explicó.Urzúa dejó claro que la relación con los banqueros es excelente y que todo se trató de un chisme de redes sociales.“Hemos tenido una relación muy cálida con ellos, la pasamos muy bien en la comida”, dijo.