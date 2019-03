No descarta AMLO que Pemex pueda ir a Bolsa

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que no descarta que Petróleos Mexicanos (Pemex) emita algún tipo de nuevo instrumento para ser colocado en el mercado bursátil nacional, en momentos en que su Gobierno busca vías para apuntalar las finanzas de la petrolera.La firma ha colocado en el mercado local certificados bursátiles (Cebures) para financiar proyectos de inversión, pero no tiene acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).Sin embargo, aseguró que, por el momento, la petrolera contará con suficiente apoyo financiero, con cargo al presupuesto público.La semana pasada, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dijo que el nivel de endeudamiento de la petrolera -de 105 mil 800 millones de dólares (mdd)- debe ser atacado pues, tarde o temprano, va a dañar la calificación de deuda soberana del país.Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López aclaró que no existen confrontaciones ni contradicciones con el equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), luego de que el martes hubo declaraciones distintas sobre la construcción de la refinería de Dos Bocas del subsecretario Arturo Herrera, del Mandatario y de la titular de Energía, Rocío Nahle.“Hubo un malentendido en las declaraciones del subsecretario de Hacienda, no existe ninguna contradicción o menos confrontación, somos un equipo”, aseguró López Obrador en su conferencia matutina.Sin embargo, insistió en que la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, va: “Sí vamos a construir la refinería”.