No descarta Riquelme decretar ley seca en Coahuila

Saltillo, Coah.- Ante las aglomeraciones que se están presentando en tiendas de conveniencia para poder adquirir bebidas alcohólicas, el Gobierno del Estado no descarta que se pueda aplicar la ley seca, es decir, prohibir la venta de alcohol durante la contingencia, aunque ello no es lo ideal, pues podría provocar una demanda mayor y ser contraproducente.



En rueda de prensa ofrecida en Torreón, el gobernador Miguel Riquelme admitió que se deben tomar medidas más estrictas en instituciones bancarias, donde los clientes se aglomeran para retirar efectivo o hacer algún movimiento, pero ello también se refleja en las tiendas de conveniencia.







“Se está dando hasta en los Oxxos, se está dando en la adquisición de cerveza. Hasta hoy no hemos tomado la determinación de poder decretar la ley seca. No lo hemos hecho porque creemos que caería en una mayor demanda o provocar una mayor demanda en el consumo de alcohol; pues vamos a provocar un caos, pero si es necesario lo vamos a hacer”, dijo el Gobernador.



“Ahorita se trata de evitar el mayor número de concentraciones, en casita y de poquitos podemos estar a gusto, y podemos pasarla, al menos en estos días. No queremos tampoco hacer uso de la fuerza del Estado para tener que poner en orden a los ciudadanos, pero si hay que hacerlo, lo vamos a hacer”, señaló.