‘No desestimemos ninguna medida’

Escuchar Nota

“Por eso mi recomendación es que se queden en casa, estamos todos ante una situación de adaptación, y les pido no desestimar ninguna medida de seguridad, hay que extremar precauciones, y atender las instrucciones de confinamiento de la mejor manera, tanto física como mentalmente”, expuso la profesionista saltillense.



“Lo importante es hacer una lista real y asumible, e ir haciendo todas esas cosas, y no pasa nada, y debemos de tener muy en claro que no estamos confinados para ganar las olimpiadas, ni para bajar 20 kilos de peso, ni para leer los 20 libros que nunca habíamos leído; No, hay que llevar las cosas día a día, teniendo eso si, actividad física y mental”.



“Sobre todo el numero de expedientes de regulación de empleo, que supone ruptura temporal para pasar posteriormente a cobrar las ayudas, estamos muy impactados, no pensé que fuéramos a tener un numero tan alto de desempleo” , dice Claudia, envía saludos a sus familiares y numerosos amigos en Saltillo, y les reitera su recomendación de quedarse en casa, para poder contener.

Desde España, donde han muerto mas de 20 mil personas por el COVID 19, pero debido a las severas medidas de restricción impuestas por el Gobierno se ha logrado que la tasa de mortalidad y contagio vaya descendiendo,Entrevistada desde el noticiario, Claudia comenta que allá, e: “a raíz del estado de alarma, impuesto desde el 15 de marzo, con medidas bastante drásticas que se fueron agravando, pero finamente hemos visto resultados positivos, y creemos que el gobierno está haciendo lo correcto, y confiamos en ello”.Cuestionada sobre como ella ha aprovechado el tiempo de confinamiento, dijo : “creo que primero que nada hay que configurar una lista, que seguramente será interminable, con todas las cosas y quehaceres que no habíamos hecho nunca, y en mi caso lo he utilizado para escribir publicaciones académicas, una larga lista, y las he tenido que ir descartando”.Claudia, Licenciada en Derecho por la Universidad Lasalle aquí en México, Master en Derecho Energético y Doctora en Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas, ambos postgrados por la Universidad Complutense de Madrid,