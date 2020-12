No duda Liliana Blum en hacer ‘justicia literaria’

Escuchar Nota



“Es una novela que maneja mucho esta relación que las mujeres tenemos con nuestro cuerpo, es una relación que tenemos, la queramos o no, porque se nos juzga por él, los hombres pueden tener dinero, poder, fama y la libran, pero las mujeres aunque sean famosas, son su cuerpo, a las mujeres no se les permite ser ni viejas ni gordas ni feas, la vida es muy difícil cuando no entramos en esos parámetros”, describe la autora de las novelas Pandora y El Monstruo Pentápodo.

“Estamos muy acostumbrados a que un mujer puede ir a un bar, a la escuela o al trabajo y en el transcurso la pueden violar, matar, no hay garantías, pero los hombres tienen la certeza de que pueden ir a un bar y volver a su casa de madrugada sin que pase nada.



“En esta novela hay hombres que se encuentran siendo víctimas, que lo último que pensaron esa noche era que les ocurría algo muy malo, es un juego, una inversión de roles, de preguntar ¿qué pasaría si los hombres fueran las víctimas, las presas?”, advierte la autora de libros de relatos como Yo sé Cuando Expira la Leche y The Curse of Eve and Other Stories.

Las mujeres no pueden ser feas, gordas o viejas. Si tienen algún defecto físico habrá siempre una especie de lastre en su vida o al menos eso le ocurre a Irlanda, la protagonista de(Seix Barral, 2020).Esta novela, de la autoría de(Durango, 1974), establece una especie de laboratorio literario, una inversión de roles en la que el cuerpo juega un papel fundamental.cuenta la historia de Irlanda, una mujer con un mal congénito, que a pesar de haberse corregido con una operación, todavía tiene una cicatriz que le parte el labio. Ese casi invisible defecto le marcó la vida desde la infancia.Los pocos hombres que se acercaban duraban un momento, no había nadie que perdurara, hasta que la propia Irlanda decidió cambiar el destino: lograr por cualquier medio necesario que un hombre se quedara a su lado.Una de las constantes en la obra dees arriesgarse, poner sobre la mesa la pregunta ¿qué pasaría sí?, con historias alternas, que salgan del canon, que no se limiten a los márgenes y eso le ha provocado una respuesta entusiasta de las lectoras.A Blum, quien ha formado parte de antologías literarias como, no le interesa la literatura panfletaria, que deje un mensaje o una moraleja, le interesa contar historias que tienen que ver con sus intereses, sus obsesiones y con las preguntas que dan vuelta reiteradamente en su cabeza, pero también busca procurar que su lector no se aburra.“Trato de contar historias más personales, me interesa mucho explorar la oscuridad en la naturaleza humana, por qué hacemos las cosas que hacemos, qué nos mueve, qué nos hace que no actuemos; mis libros son un laboratorio humano, que me ayuda a mí a entender el mundo”, recalca.