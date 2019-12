No entiendo esta violencia hacia nosotras: Otilia Eugenio, activista indígena

“Como indígena carecemos de muchas cosas, pero también tenemos gran responsabilidad. Pido que la violencia contra las mujeres se acabe de una vez por todas. No queremos ni un violador más en nuestro camino”, destacó Obtilia Eugenio Manuel.

Obtilia Eugenio Manuel da discurso en lengua mepa al ser galardonada con el premio a derechos humanos en el marco del #DiaDeLosDerechosHumanos pic.twitter.com/Lr4Ie23RT8 — La Silla Rota (@lasillarota) December 10, 2019

“Celebro y apoyo la lucha contra la corrupción, pues en muchos ayuntamientos se sigue como algo normal, fui torturada por denunciar la corrupción, pero sigo viva por organizaciones sociales de mujeres”, señaló la galardonada.



"La @CNDH entrega el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019 a Obtilia Eugenio Manuel, integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me'phaa. Ha denunciado abusos por personal del Ejército contra los pueblos indígenas", informó Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH. pic.twitter.com/I7a7gvlq1C — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) 10 de diciembre de 2019

“Antes el principal violador de los Derechos Humanos era el Estrado, ahora no es así”.

Obtilia Eugenio Manuel #PremioNacionalDDHH2019, indígena Me’phaa del estado de Guerrero, ha dado acompañamiento y defendido los DDHH de mujeres indígenas víctimas de violación sexual por parte de elementos del ejército y es fundadora de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa pic.twitter.com/umWb1w0bXF — CNDH en México (@CNDH) 10 de diciembre de 2019

En su conferencia de prensa matutina de hoy martes desde Palacio Nacional, el presidente e México, Andrés Manuel López Obrador, entregó ela la activista indígenaAl emitir su mensaje, la activista dijo: “Muchas gracias que me otorgaron el reconocimiento, es para todas las mujeres y todos los indígenas”.La activista Obtilia Eugenio Manuel denunció la, recordó las vejaciones y violaciones que militares y gobiernos pasados ejercieron en contra de su comunidad.La activista narró que no pudo estudiar la preparatoria por falta de dinero y que aprendió español a la fuerza, en una casa donde la maltrataban.Dijo que dos hermanos suyos murieron por sarampión y que en su comunidad nunca los vacunaban.Cuando se levantaron los indígenas zapatistas en Chiapas, recordó quePor su parte, la titular de los Derechos Humanos,resaltó la labor de la activista Obtilia Eugenio Manuel, en favor de mujeres quienes han sufrido violencia por parte del Ejército Mexicano.En su mensaje, el mandatario nacional afirmó que el compromiso de su gobierno es que no se violen los Derechos Humanos.La premiación estuvo encabezada por el presidente López Obrador y la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, entre otros integrantes del gabinete, en el Salón Tesorería.Obtilia Eugenio Manuel es integrante de lay desde los 11 años de edad comenzó a defender a su comunidad, el pueblo, del estado de Guerrero.Este día también se entregó la mención honorífica post morten a, activista del Consejo de Seguridad de Wirikuta asesinado en 2018.