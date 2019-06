No es con gritos ni con sombrerazos, reprende AMLO a antorchistas

La organización priista Antorcha Campesina persiguió al presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por Veracruz, ayer lo hizo en el municipio cafetalero de Coatepec, hoy lo hizo por el municipio montañoso y cañero de Yanga.Los integrantes de Antorcha reclamaron exclusión de los programas del bienestar, del crédito a la palabra, del apoyo a cafeticultores y cañeros, López Obrador , a diferencia de ayer, respondió que a “gritos” y a “sombrerazos no”.En su última actividad en territorio veracruzano el presidente acusó que a los coyotes y líderes de organizaciones campesinas no les gustó que el gobierno de la cuarta transformación “destinara directamente” la “dispersión de recursos” a los campesinos y productores, dejando de lado a líderes y coyotes de la tierra.“Nada de que soy de antorcha mundial. No le hace que se manifiesten, son libres de expresarse, venimos de la calle y también sabemos gritar, no es con gritos ni con sombrerazos, es con democracia”.En Yanga, municipio cañero, al igual que en municipios circunvecinos, el PRI ha tenido control sobre las organizaciones, López Obrador reiteró que los programas integrales de Bienestar seguirán siendo entregados apoyos directos y sin intermediarios.“Vamos a tener presupuesto suficiente para ayudar al pueblo. Que le llegue al pueblo el beneficio de manera directa, por eso se ha demorado, porque se hacen censos para que se identifiquen a los beneficiarios”.Antorcha Campesina recurrió al grito que ocupó ayer en el pueblo mágico de Coatepec: “Miente, miente señor presidente”.Acompañado del gobernador, Cuitláhuac García y de parte de su gabinete federal y local, López Obrador recurrió a su tradicional plebiscito ciudadano, en donde pedía a la concurrencia levantar la mano, si deseaban que “los apoyos” al campo se siguieran entregando mediante intermediarios y coyotes de la tierra.Los simpatizantes de Antorcha Campesina respondieron “agitando” sus pancartas una y otra vez, gritando consignas en contra del discurso presidencial.López Obrador optó por seguir en su mensaje presidencial: “Eso es todo, así nos vamos, vamos a entregar apoyos director a personas con discapacidad, también becas para estudiantes de preescolar, primaria, secundarias, todos los estudiantes”.En el espinoso tema de los aranceles que pretende poner el gobierno de los Estados Unidos a los productos mexicanos, López Obrador aseguró que si esto llega a ocurrir, su gobierno tiene la “fórmula secreta” para superar esta adversidad.