No es factible mercado “El Pueblito” para consultorios

Si bien hace poco tiempo se habló de iniciar un proyecto para poner en marcha el mercado "El Pueblito" ubicado en la zona Centro para que sus locales fueran rentados y utilizarlos como consultorios médicos, el director de Desarrollo Económico y Turístico, Javier Beraín reconoció que tras un estudio esto no es factible."Ya se comunicaron con nosotros los dueños para informarnos que va para atrás el proyecto, entonces eso se detiene" comentó el funcionario quien resaltó que no se quita el dedo del renglón sobre este complejo, se seguirán buscando otras alternativas.Mientras tanto adelantó que la plaza comercial que se tiene planteada en la esquina de Allende y Anáhuac donde años atrás funcionó una institución bancaria va en proceso muy adelantando, tanto así que las solicitudes para realizar la demolición y dar paso a los nuevos cimientos, registran un importante avance.Asimismo comentó que este plan será poco tardado y no finalizará este mismo año pese a su avance en su tramitología. En relación al mercado "El Pueblito" indicó que los propietarios han venido mostrando interés en que ese inmueble entre en operación por lo que analizarán otras alternativas.