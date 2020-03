No es la primera vez que Saltillo vive una pandemia; la peste bubónica infectó a la ciudad

Escuchar Nota

En esta misiva se lee: “estas medidas preventivas, es necesario que se tomen como en otras partes de la República. Se hace para que en el remoto caso de que sea invadida la ciudad por la epidemia, como la peste bubónica que ha aparecido en Veracruz, no encuentre lugar tan propicio para su desarrollo”.

“Necesitamos repasar y volver a nuestro pasado. Reconocer que Saltillo es una ciudad que se ha mantenido unida ante muchas adversidades. Recordemos también la pandemia a la que llamaron la gripe española”, dijo.

“Mi tío, el historiador Amado Morales, me platicó que cuando llegó la gripe española aquí, a Coahuila, arrasó e incluso mucha gente emigró para Ramos Arizpe, porque era mucha la adversidad y, sin embargo, la pasamos. Mi tío amado me platicó que en esa ocasión la gripe española atacó a personas de 15 a 45 años, dejando en la orfandad a infinidad de niños y niñas”, agregó la coleccionista, quien apuntó que su padre fue una de las personas que dejó sus tierras para irse a Galeana, Nuevo León.

“Recordemos que la historia es reincidente. Estos son virus que toman fuerza, así que lo que le digo a todas las personas es que hay que guardarse por unos días y cuidarse mientras pasa todo esto”, aconsejó la también propietaria de un manuscrito en el que se habla sobre otra epidemia que azotó la ciudad aunque a menor escala.

En el siglo cinco después de Cristo, una extraña enfermedad atacó el. Hediondas pústulas que crecían como bulbos en el cuerpo de las personas le dieron el nombre de peste bubónica. Una extraña enfermedad que llegó a occidente desdea través de las ratas y, que 800 años después, en 1300 asolaríay una gran parte del mundo conocido, cobrándose 100 millones de vidas.Siglos después, a mediados de 1920, un pequeño brote proveniente de Veracruz, apareció en, que en aquel momento era un lugar pequeño bajo el mandato del alcaldey que, debido a su escasez de solvencia económica, debió recurrir a los grupos más adinerados de la ciudad. Evento que se conserva en uno de los documentos propiedad de, quien conversó consobre este evento que sucedió tan solo años después de que la epidemia de gripe española asolara al mundo.Según explicó la propietaria, el documento lo adquirió en la compra de un archivo histórico propiedad de una logia masónica de la localidad, esto porque estos papeles “”.Actualmente no solo la ciudad, sino todo el planeta se ve aquejado por el brote de, virus originario de China que escaló rápidamente a ser una pandemia. Así que ahora, a 100 años de la llegada de la, los saltillenses deben luchar una vez más para evitar el contagio.Aunque no hay más datos de este brote de, a diferencia de los documentos que existen de la gripe española en ely que habla sobre 400 muertos, sí hay una lección que deja para la posteridad: el trabajo en conjunto puede ayudar a que los flagelos víricos no sean tan rotundos en la vida social de la ciudad.Según explicó, en ese otro documento que guarda entre su enorme colección de antiguedades, el municipio se dirige especialmente a un carnicero para que preste mayor atención a la higiene, debido a una enfermedad.