No es la solución poner en cuarentena a pasajeros que entren a EU como ordenó Biden: WTTC

“Lo mejor son las pruebas rápidas para aislar a la gente infectada al mismo tiempo que se sigan respetando los protocolos y el uso obligatorio de los cubre bocas. Depende de todos reducir los contagios”, puntualizó.

Luego de que el presidente de Estados Unidos,, el(WTTC, por sus siglas en inglés) señaló que, más no el aislamiento como se ha propuesto., presidenta y CEO del WTTC, explicó que hay muchos ejemplos en el mundo queTambiéna uno con bajos índices “esto daría seguridad de que todas las personas que viajan en el mismo vuelo son Covid negativo”, aseguró Guevara Manzo, quien pidió no adelantarse sobre el tema de las cuarentenas en Estados Unidos, pues de acuerdo a la información obtenida éstas no son obligatorias.Por lo anterior, el, “mismas que califica de gran eficacia y de buen desempeño, por lo que es importante su adopción en tanto se controla la situación derivada a la pandemia de Covid-19 y se incrementa la cobertura con las vacunas.En este sentido, señaló quepara poder viajar.El pasado jueves, el presidente de Estados Unidos,, como parte de una serie de decretos para contener la pandemia que incluyen un endurecimiento de las reglas sobre el uso de mascarillas., la nación del mundo más golpeada en número de muertos por el covid-19.“Además del uso de mascarillas,y realizar una cuarentena cuando lleguen“, informóen una conferencia en laLa exigencia de una prueba ya había sido ordenada por el gobierno anterior, pero elera sólo una recomendación.