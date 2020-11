No es mal niño: madre de Eleazar Gómez lo defiende pese a acusaciones de violencia

Escuchar Nota

“Estamos para apoyarlo mi hija Zoraida, mi hijo Ali y yo. La cosa está en que soy diabética, hipertensa, estoy operada de derrame cerebral, tengo 61 años y no puedo ir a visitarlo a donde está”, expresó la madre de Eleazar Gómez.

“Lo quiero mucho y lo quiero por siempre. Aquí estamos toda su familia, apoyándolo con todo y por todo”, concluyó.

sigue siendo foco de atención luego de haber sido detenido por violentar físicamente y tratar de estrangular a su entonces pareja Stefy Valenzuela; además de que con ello salieron más testimonios y acusaciones en su contra por ejercer violencia contra sus ex parejas. Tras este panorama, algunos medios han buscado justificarlo e incluso poner en duda lo declarado por la víctima. Sin embargo, aunque no hay nada que justifique la violencia contras las mujeres, recientementeA través de la cuenta de Instagram de su hija –hermana de Eleazar Gómez– Zoraida Gómez, la madre del actor acusado por violencia contra las mujeres apareció para expresar cómo se siente e incluso para defenderlo a pesar de las pruebas.“No es un mal niño, es dulce y siempre ha sido muy trabajador”, expresó.Además aseguró que no ha podido ir a visitarlo porque se encuentra delicada de salud, pero que ella y toda su familia lo apoya:Los comentarios de la publicación fueron desactivados, pues a pesar de que hay internautas que le mandan mensajes positivos por la situación que afronta, hay quienes le piden no justificar a su hijo, pues la violencia contra las mujeres no debe permitirse.