No es Méndez ningún santo

Ciudad de México.- ¡Estoy bastante lejos de eso!”, dice divertido Luis Gerardo Méndez cuando se le cuestiona si es un santo.



La pregunta no es gratuita, pues su más reciente trabajo cinematográfico en Hollywood, a través de la nueva versión de Los Ángeles de Charlie, que tuvo un presupuesto de 48 millones de dólares, es el de un hombre que para las chicas es su gurú, su nutriólogo y su sanador.



La misma realizadora del filme, Elizabeth Banks, califica al personaje como alguien con quien todo mundo quisiera estar, para que le ayudase en lo que fuese.



“Trato de portarme lo mejor posible, pero es cierto que en esta temporada uno jala más para ese lado y me trato de portar mejor”, agrega Méndez.



Los Ángeles de Charlie, que llegó a las salas nacionales, es su segundo filme en Estados Unidos, luego de participar en Misterio a Bordo al lado de Jennifer Aniston y Adam Sandler, la cual fue lanzada por Netflix, y audiciona para más películas en EU. Podría decirse que, de cierta forma, el pasado alcanzó al actor mexicano.



“Es interesante el poder de la mente, lo atribuyo más a eso”, afirma Méndez.



“Crecí con Friends (la serie), con las películas de Sandler, la serie no me tocó, pero si fui con mis amigos varias veces a ver Los Ángeles de Charlie (2000) con Cameron Diaz y Drew Barrymore, me acuerdo que mis papás hablaban de la serie y de pronto estaba yo filmando en Alemania con los personajes, ¡(2019) fue un año muy surrealista!”.



En el set compartió créditos con Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska, las nuevas heroínas en la pantalla. Y se queda con ver el trabajo de Banks, una mujer de baja estatura, pero alta presencia en los escenarios.



“Verla coordinar esta súper producción con acción, explosiones y dirigiendo a Billy Pope, fotógrafo de Matrix, fue inspirador. Sabe que lo mejor de la comedia está en la improvisación, a mí siempre me permitió jugar.



“Hay una escena donde hablamos de Ben Affleck y ni una sola línea estaba escrita, ella había estado enferma la noche anterior por una intoxicación y ese cansancio nos provocó crear una serie de estupideces en el set, jugando, y fue la más divertida en que me tocó estar”, detalla.



También productor



El histrión se encuentra en paralelo en la posproducción de Half Brothers, drama que coprotagoniza y produce a la vez.



En ella se cuenta la historia de un mexicano que recibe la llamada de su padre moribundo, quien había cruzado la frontera y, en el inter, descubre que cuenta con un medio hermano (Connor del Río).



El filme es dirigido por Luke Greenfield, producido por la compañía estadunidense Focus Features y espera fecha de estreno. Participa al lado de José Zúñiga, Vincent Spano y Hayes Hargrove, entre otros.



“Todo lo que ha pasado en estos meses no me asusta, me emociona mucho, estoy agradecido porque ha sido un tiempo de mucho aprendizaje y trato de darme tiempo para disfrutarlo”.