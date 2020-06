‘No es momento oportuno para invertir en México’, asegura Christopher Landau

Escuchar Nota

"Como amigo de México, no quiero ver un enfrentamiento entre el gobierno federal y el sector privado, porque me parece que la prosperidad de un país depende de una buena relación entre sus sectores", dijo en videoconferencia con representantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).



“Tampoco les puedo mentir (a mis connacionales), tampoco les puedo decir que es un momento oportuno para invertir en México, si se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera, en varios sectores hemos visto cosas preocupantes”, aseveró.



“No se puede decir a la vez: queremos atraer inversión y capital de otras partes del mundo y también decir: vamos a cambiar las reglas. Uno impacta al otro, uno no puede tener las dos políticas a la vez, o un país tiene una política de atraer inversión o un país tiene una política de espantar inversión”, resaltó.



El embajador de Estados Unidos en México,, ya que de esa relación depende la prosperidad de un país, publica Milenio Agregó que, y que uno de los trabajos esenciales como embajador es tratar de arreglar los problemas y fomentar la inversión de sus connacionales.Sin embargo,en México.Expuso que, “cualquiera país tiene el derecho de establecer o cambiar sus políticas económicas o sociales domésticas, pero esos cambios pueden tener efectos muy negativos en cuanto a la inversión”.Landau. Si un país quiere tomar una decisión de seguir un rumbo donde se van a perder inversiones, es el derecho soberano del país, ojalá no lleguemos ahí”.Resaltó que. "Espero que no lo desperdicien, porque para mí sería una tragedia histórica de perder esa oportunidad y esa ventana no va a estar abierta mucho tiempo más”, afirmó.Destacó que, y esperemos que podamos llegar a acuerdos y entendimientos en buena voluntad y resolver esto”.