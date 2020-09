No es posible adelantar vacunación contra influenza: Alomía

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que la campaña de vacunación contra la influenza se realizará en los tiempos establecidos de la temporada invernal, ya que no es posible adelantar la campaña por la oferta internacional de la vacuna.



En conferencia de prensa, el funcionario federal expuso: “En su momento se comentó que esto no era posible, no porque no existieran los recursos en el país, tanto financieros como humanos para llevar a cabo la campaña, sino esto tiene que ver con la oferta y proveeduría internacional de la vacuna… así que no iba a ser posible adelantar de manera importante, digamos, semanas o meses la vacunación como tal”.



Alomía Zegarra dijo que pese a que la mayor circulación de la influenza se puede ver entre la quincena de enero de enero e inicios de febrero, no representa un riesgo importante a nivel poblacional, por lo que la vacunación anticipada no otorgaría una inmediata para evitar la circulación.



Agregó, que los procesos de verificación para ver la seguridad de la vacuna ya comenzaron en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).