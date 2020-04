‘No es tiempo para flaquezas, esto pasará’: López Obrador

Escuchar Nota

“Esto pasará, esto pasará. Y no es tiempo para flaquezas, depresiones, es tiempo para la entereza y para decir: Vamos adelante, tener confianza en nosotros mismos”, puntualizó el presidente.



“Le digo a quienes nos están escuchando que hay una disminución considerable de movilidad, más de la mitad de la población está guardada; sobre todo están en sus casas los adultos mayores y están siendo cuidados, apapachados, queridos por sus hijos, hijas. Y tenemos que seguir así, eso es lo más importante de todo”, comentó López Obrador.



“Tengo el ofrecimiento de los productores de huevo, de los productores de pollo, de carne de cerdo, de carne de res, de importadores, de apoyar. Y no hay ninguna limitación, en el caso que fuese necesario, para importar los alimentos”, sentenció.



México tiene todos los insumos, equipos e infraestructura para hacer frente a la epidemia de, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, y reconoció que la población esté reduciendo paulatinamente su movilidad y esté en resguardo.Dijo que llegará el momento de hacer el balance de las acciones del gobierno federal en el combate a la epidemia y pidió a la población no relajar la disciplina, pues viene el momento más difícil de la epidemia.Explicó que actualmente se tienen disponibles ocho mil camas para atender a los pacientes de coronavirus y se tendrán más, una vez que se sume la infraestructura de la Secretaría de la defensa Nacional y de La Marina.También se contará con los insumos, el equipo y personal médico necesario para afrontar la epidemia, afirmó el titular del Ejecutivo.Reconoció que la población ya está observando de forma masiva la recomendación de no salir de disminuir su movilidad.Dijo que no hay ni habrá problemas de desabasto de alimentos porque los productores siguen trabajando y las puntos de abasto no serán cerrados.El titular del Ejecutivo criticó a quienes calificó como sus opositores, porque dice, apuestan a que la estrategia para combatir la epidemia fracase.