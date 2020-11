No es un acuerdo de impunidad: Ebrard tras desistimiento de cargos en EU contra Cienfuegos

Escuchar Nota

"El elemento decisivo no es qué les dimos, sino la confianza que hay entre ambos y las instituciones que tenemos, no es un acuerdo de impunidad", dijo el canciller en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El fiscal de Estados Unidos fue atento, actuó de inmediato y valora ampliamente porque así me lo externó y respeta a nuestro país, esta decisión que se ha tomado me parece que es la mejor solución. Cuando haya elementos de información respecto a los funcionarios de México se debe hacer del conocimiento", agregó.

“Habrá que probarlo o desestimarlo”, señaló el canciller, quien reiteró que lo esencial ante la decisión es que se va a mantener la cooperación entre ambos países, y para que ello se dé, tiene que respetarse el ámbito de la jurisdicción mexicana.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que la decisión por parte del gobierno de Estados Unidos, sino de confianza y respeto que hay entre ambos países. Señaló que la esencia del acuerdo se fundamenta, y debe hacerlo, en el respeto mutuo. Por lo cual, adujo, la relación de cooperación debe alimentarse, además de que se debe compartir información. "Si tienes información, los acuerdos vigentes dicen que me los tienes que compartir, por consiguiente estamos solicitando que tomen la decisión, pero no puedes tener las dos, una cooperación cercana con las instituciones de México y al mismo tiempo hacer eso, hay que escoger, en términos de México no nos parece correcto lo que se está haciendo.