No es un violador

Bruno Bichir negó haber violado a una joven de 19 años, quien lo acusó a través de las redes sociales, pero lo hizo de manera anónima.Bichir expuso que a él siempre le gusta arreglar cualquier problema viendo a los ojos al afectado, y no es la primera vez que alguien le levanta falsos.“Probablemente tampoco será la última vez que yo tenga que solucionar problemas. Me enteré de esto ayer, pero no quise responder porque no me gustan los dimes y diretes, sino que me gusta hablarle a la gente mirando a los ojos”.Subrayó que no ve por qué un país tenga que resolver sus problemas por Twitter, “me parece poca cosa hacerlo, y por eso desde hace años que no sigo a nadie por esta red social”.Respecto a la acusación que le hicieron, dijo: “Me sorprende esta información, porque es un señalamiento muy duro, por lo que primero diría que no me tengo que defender de algo que no he hecho; y lo segundo, es que me gustaría conocer a esta persona... Entiendo la deuda histórica que como género tenemos con el sexo femenino y ofrezco una disculpa en esos términos, por años de vejación que han provocado que alguien que no sé por qué motivos, escriba lo que escribió”.