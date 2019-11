No esperan aumentos drásticos en tarifas de gas natural

Piedras Negras, Coah.- Ante la próxima temporada de invierno, no se esperan aumentos drásticos en las tarifas del gas natural, así lo señaló el gerente general de CONAGAS, Morris Libson Valdes al sostener que actualmente los precios no han cambiado y se han sostenido entre los usuarios.



En este tenor, precisó que la Compañía Nacional de Gas mantienen acercamientos con las industrias para analizar los volúmenes que ocuparán dentro del próximo año a fin de garantizarlo sin problema.



Libson, de este modo además exhorta a sus clientes a hacer un uso moderado de este servicio pese a que no habrá incrementos importantes.



"Siempre lo que les decimos a nuestros clientes en estas fechas cuando empiezan a encender sus calentadores de gas en el ámbito residencial, primero lo esencial, si huele a gas, que nos llamen, tenemos servicio de guardián las 24 horas del día todos los días del año, pero también a hacer un uso moderado de este energético en invierno" finalizó.