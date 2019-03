No espero nada del Sistema de Justicia Mexicano: Colosio Riojas

A 25 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, precandidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del político, aseguró no tener expectativas de justicia en el Sistema de Justicia Mexicano, luego de que se reabriera la investigación para esclarecer a fondo el móvil del crimen contra el priísta en Tijuana, Baja California.“Yo no espero nada del Sistema de Justicia Mexicano, no tengo expectativas, es un tema bastante manoseado; a mí se me hizo justicia el día que conocí a mi esposa y nacieron mis hijos”, declaró en entrevista el primogénito de Colosio.Esta mañana en el municipio de Magdalena de Kino, Sonora, amigos y familiares de Colosio Murrieta marcharon vestidos de blanco para conmemorar el 25 aniversario de la muerte de Colosio, celebraron su vida y el legado que dejó en la historia de este País.Colosio Riojas agradeció la inasistencia de figuras políticas que busquen figurar en la ceremonia anual que organiza la familia en Magdalena, dijo: “se agradecer que no lo hayan querido politizar”.Señaló que cada 23 de marzo es una fecha difícil para él y su familia, la apuntó como un día tedioso; sin embargo añadió que es un gusto y orgullo que sus padres formen parte de la historia de México.Respecto al lanzamiento de series y películas sobre el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia de la República en Lomas Taurinas, Colosio Riojas se rehusó a dar una impresión personal al respecto, dijo que se negaba a hacerlo tema y aseguró que la coyuntura de los tiempos se ha prestado y que aunque esté basado en hechos reales es una serie de ficción.