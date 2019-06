‘No está’ cura señalado en homicidio de Leonardo

Francisco Javier, rector de la Parroquia de Cristo Salvador, templo en el que Leonardo Avendaño colaboraba es buscado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que declare por el homicidio del joven diácono y estudiante de la Universidad Intercontinental, señalaron fuentes de la Fiscalía de Homicidios de la PGJ.Se informó que después de las celebraciones religiosas por la muerte de Leonardo, el sacerdote, quien desde hace 15 años estaba al frente del templo, no ha sido ubicado, incluso, se habría emitido una alerta migratoria al Instituto Nacional de Migración para ubicarlo en puertos, aeropuertos, fronteras y estaciones de autobuses y ferrocarriles.El 13 de junio pasado se dio a conocer que el cuerpo de Leonardo fue hallado una noche antes en el asiento trasero de su camioneta en un paraje en la calle Eucalipto en la alcaldía de Tlalpan.En una misa de cuerpo presente para Leonardo, el rector de la Parroquia de Cristo Redentor comentó: “Es una comunidad que está muy conmovida, porque son cosas que se están haciendo cotidianas ya no sólo en la comunidad, sino en la colonia”, expuso en entrevista.Al buscar ayer por la tarde al rector en la Parroquia se informó “que no está disponible”.