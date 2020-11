No está descartada compra de vacuna de Pfizer contra Covid-19: López-Gatell

Escuchar Nota

“¿Qué puede ocurrir a mediano plazo? Que varios países, posiblemente incluido México, eventualmente considerarán tener una red de ultracongelación si se estima que la tecnología del RNA mensajero del que está hecha la vacuna de Pfizer, pudiera ser la nueva tendencia de vacunas en el mundo y esto quizá justificaría tener una red de ultra congelación, lo cual no se podría hacer en un plazo inmediato, es decir 6 semanas, 8 semanas, pero existen alternativas, una de ellas, puede ser algunos dispositivos que la propia compañía ha considerado que permitan acercar la ultra congelación a los domicilios”, dijo López-Gatell Ramírez ante cuestionamiento de la prensa.

“Tenemos un plan preliminar, lo elaboramos, lo cerramos el 14 de septiembre y hemos dicho claramente, no lo vamos a dar a conocer, ¿por qué razón? porque es preliminar, nosotros hemos estado teniendo información muy directa por parte del grupo asesor estratégico de la OMS y vamos atendiendo sus recomendaciones, lo que nos permite tener un plan preliminar”, agregó el subsecretario.

“En varias entidades federativas inició ya el proceso de reclutamiento, el viernes el sitio clínico en Nutrición y el protocolo está avanzando”, apuntó el funcionario.

El Gobierno de México no descarta comprar laque elabora el laboratorio farmacéuticosi resulta eficaz y efectiva, advirtió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,En la conferencia sobre la situación del Covid-19 en México, señaló que se analizarían varios escenarios; esto, señaló, toda vez, que por ahora, no tiene ningún país.Señaló el subsecretario que otra opción para optar por dicha vacuna es queAgregó han platicado con el secretario de Hacienda,, sobre los requerimientos financieros para el cometido.Agregó que la autoridad sanitaria cuenta con un plan preliminar para el inicio de la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, pero, de momento, no lo darán a conocer.Con respecto a la vacuna del laboratorio chino-canadiense, López-Gatell aseveró queMéxico reporta u, 47 mil 99 de ellos casos activos estimados.Además, lastotales por el nuevo coronavirus ascienden a