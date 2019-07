No estamos en contra del Gobierno: INE

Los órganos autónomos no son instituciones que estén en contra del Gobierno federal, establecieron los presidentes del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.Al ser cuestionados sobre los primeros siete meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Ombudsman nacional reprochó que la Administración federal no haya aceptado la recomendación por la reducción del presupuesto de las estancias infantiles, mientras que Córdova planteó que una reforma electoral debería fortalecer la autonomía de las autoridades en el tema."Los órganos autónomos no somos órganos que estamos en contra del Gobierno, al contrario, pruebas de acompañamiento, de convenios, de trabajo conjunto con el actual Gobierno de parte del INE, de parte de otros órganos autónomos hay muchos", manifestó Lorenzo Córdova."Nosotros estamos trabajando en nuestro ámbito de competencia para que al Gobierno le vaya bien y que le vaya bien al Gobierno significa que tengamos políticas más incluyentes, políticas más respetuosas de los derechos, y eso se construye a partir de un diálogo".En tanto, para Luis Raúl González Pérez no se ha entendido que los órganos autónomos son sanos contrapesos de los Gobiernos, por lo que lamentó el tono con el que la Administración de López Obrador rechazó la primera recomendación dirigida por hechos que le son atribuibles."(Hay) que entender que la democracia se vive a través de esos contrapesos sanos, la CNDH, como otros autónomos, somos contrapesos sanos", expresó."Siempre estamos dispuestos a escuchar ideas, refutaciones, pero creo que no debemos perder la cordura, el diálogo respetuoso y trascender las descalificaciones, para que no sean la guía de convivencia entre las personas, pero también entre las instituciones".