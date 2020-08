‘No estamos en el Zócalo por gusto’: CNTE

Escuchar Nota

“Dicho incumpliendo nos ha obligado a accionar políticamente pese a la pandemia, es nuestra necesidad y nuestro derecho la estabilidad laboral para todos los trabajadores de la educación", señaló la sección 18 en un comunicado.



“No estamos en el Zócalo (capitalino) por gusto o por irresponsables, sino por la necesidad de resolver la problemática laboral de los trabajadores, negada sistemáticamente por autoridades educativas, pretextando un sinfín de argumentos; el último de ellos la pandemia", acotó.

de la sección 18 de CNTE de Michoacán en la CDMX, quienes, advirtieron que los derechos de los trabajadores y la estabilidad laboral no son puntos negociables.Luego de quey no de manera automática, la sección 18 de la CNTE demandó que no se ignore la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador en las mesas de diálogo realizadas en Palacio Nacional.