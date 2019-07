No estamos satisfechos en caso Maleck: Fiscal

La Fiscalía del Estado revisará si hubo alguna irregularidad en el actuar de policías, peritos y personal ministerial que intervino en el caso de Joao Maleck, informó este lunes el Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez.Tras reconocer que no quedaron satisfechos por el resultado de la audiencia del pasado viernes, en la que el juez desechó las agravantes de exceso de velocidad y conducción en estado de ebriedad, Solís Gómez expuso que están en una etapa de revisión.""Bajo ninguna circunstancia estamos satisfechos, no estamos conformes con lo que se pudo obtener en la audiencia de vinculación (...) Ahora vamos a una segunda etapa, la acreditación de las agravantes para la culpa grave y en este nueva etapa revisar todas y cada una de las actuaciones desde el inicio hasta el fin para ver si se hubiera dado alguna omisión o error por parte de los servidores públicos."Si así existiera, se iniciaría el procedimiento administrativo o en su caso la carpeta de investigación", agregó.En cuanto a la acreditación de las agravantes, el Fiscal reconoció que tuvieron el dato de que un acompañante fue quien se llevó botellas y vasos del vehículo de Maleck ese 23 de junio en que murieron Alejandro y María Fernanda, dato de prueba que buscarán integrar en esta nueva etapa de investigación."Respecto de que se hayan retirado del lugar algunas botellas o algunos objetos relacionados con la noche de copas de la que venían tentativamente estas personas, hemos estado en la búsqueda y localización del acompañante."Tenemos un registro de un testigo que establece claramente que el acompañante fue el que se dedicó a eso, no tenemos la identidad, estamos en la búsqueda de esta persona", afirmó.El futbolista Joao Maleck se encuentra por ahora en prisión preventiva, mientras que ambas partes estarán en un proceso de mediación para buscar resolver el caso ante el Instituto de Justicia Alternativa, y de llegar a un acuerdo económico, el señalado quedaría libre de cargos.