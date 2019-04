‘No están solos’, dice AMLO en Minatitlán tras masacre

A una semana de la masacre de 13 personas en Minatitlán, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el municipio donde aseguró a la población que "no están solos" y tras ofrecer su pésame a los familiares les aseguró que habrá justicia"."Después de esos viles actos de cobardía, vengo a decirles que no están solos, tienen el apoyo de su gobierno, este es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo", expresó.Sin hacer más alusión al crimen, dijo que la paz y tranquilidad son fruto de la justicia, y que no se puede enfrentar la inseguridad, sólo con uso de la fuerza, por lo que hay que enfrentarla haciendo el bien.Destacó el programa para el desarrollo estratégico de la región del Istmo, "desde Salina Cruz hasta Minatitlán", por lo que se construirá dijo, una vía moderna que permita transportar contenedores mercancía y va a dar facilidades para que se establezcan empresas en Minatitlán.Aseguró que se va a rescatar esa zona petrolera con el apoyo de los trabajadores de Pemex.También anunció el beneficio de programas integrales de Bienestar, que incluye a 80 mil campesinos trabajando en el Programa Sembrando Vida. Resaltó que su gobierno va a atender a los jóvenes para evitar que caigan en el crimen y conseguir la paz."Llegan a sonsacarlos, a engancharlos para que se enrolen en las bandas de la delincuencia, tenemos que atender a los jóvenes, darles opciones de estudio, de trabajo".