‘No estoy inventando’: actriz Alexandra Beffer acusa a ‘Chabelo’ de acoso

“No podía creer que lo tenía cerca, pero tristemente se portó muy grosero conmigo. Me dijo ‘Pinche escuincla piojosa, lárgate de aquí, no me estés chin…’”, contó Beffer.

“Le dije que era muy importante –regresar a la televisión–, porque tenía la preparación necesaria en el medio y que sería un privilegio para mí trabajar con él y me respondió: ‘De ti depende regresar; un rapidín y estás al aire’”, dijo Beffer para TV Notas.

“Puede ser que "Chabelo" se moleste, sé que es una persona famosa e importante, pero hay libertad de expresión y no estoy inventando ni difamando. Repito, esto me pasó a mí, a Alexandra Beffer, y si el señor se indigna, pues no debió haber actuado así conmigo porque se exponía a que algún día yo lo ventilara”, concluyó.

, es una de las figuras más queridas y respetadas en el mundo del entretenimiento debido a su trayectoria; sin embargo, recientemente, está envuelto en polémica, pues la actriz y conductoraaseguró que tuvo dos incidentes con el ex conductor de En Familia con Chabelo, a quienEn entrevista para TV Notas , Alexandra Beffer contó que cuando era niña admiraba el talento de "Chabelo" debido a su importante exposición en Televisa con sus películas y programas.Según contó,y se encontró al “amigo de todos los niños”, pero no fue positivo.Explicó que se acercó a él para saludarlo.Asimismo, según la versión de la conductora en TV Notas,. Explicó que acudió con su esposo e hijo de tres años, quienes la esperaban en una sala de visitas.Beffer relató que ya en la audición le mostró sus fotos a "Chabelo". Sin embargo,Finalmente, recordó que salió del lugar y lloró por lo sucedido. Reitero que lo declarado no es parte de difamación.