No existe expediente en Conagua sobre presa rompe picos

El Gerente General de SIMAS Piedras Negras, Teodoro Rodríguez, dio a conocer que tras entrevistarse con autoridades federales de la Comisión Nacional Del Agua, fue enterado de la inexistencia de un expediente técnico sobre el caso de la presa rompe picos.Rodríguez Bermea, indicó que al no haber recibido información sobre dicho proyecto por parte de la anterior administración por instrucción del Alcalde Claudio Bres Garza, viajó a la ciudad de México para investigar el estado de esta obra de suma importancia para la ciudad.El funcionario municipal, indicó que dialogó con varios directores de la Conagua y de todos ellos obtuvo la misma respuesta, no se tiene conocimiento de que hubiera un expendiente de la presa rompe picos de Piedras Negras.El Gerente de SIMAS, señaló que al no contar con información o un expediente técnico, se deberá reiniciar este proyecto desde cero y de esta manera saber que es lo que se necesita para echar a andar la obra.