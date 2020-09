No existe la Secretaría de Economía: Concamin

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Ante los hechos actuales se puede decir que la Secretaría de Economía prácticamente no existe, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes.



“Lo peor es que se da en medio de una crisis múltiple que se vive en el país: por una parte está la crisis sanitaria, la crisis económica y también la política”, sostuvo.



Durante una plática con industriales, Cervantes aseguró: “La Secretaría de Economía hagan de cuenta que no tenemos, tenemos una Secretaría de Economía totalmente en contra de la industria, del comercio y del desarrollo”. Agregó que las decisiones que toma el Gobierno son contra la planta productiva, contra las inversiones y contra la creación de empleos.



Por ejemplo, la cancelación del proyecto de Constellations Brand mediante una consulta ilegítima; las medidas para desaparecer la industria farmacéutica nacional al querer cubrirlo todo con importaciones. “Perdón que sea pesimista, pero hay una Secretaría de Economía que prácticamente no existe, desaparecen Proméxico y desaparecen la parte del cuarto de junto (grupo de empresarios que acompañan al Gobierno durante las negociaciones comerciales) y de los asesores, son cosas que no tienen explicación, por ello la economía va como va”, agregó.