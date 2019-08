No existe orden de captura contra Rosario Robles: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que por el momento no existe orden de aprehensión en contra de Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu), por el presunto desvío de recursos durante su gestión en ambas instituciones entre 2012 y 2018. Aunque no le impide que sea citada a declarar como está previsto para el próximo jueves de esta semana ante un juez de control del Reclusorio Sur.La semana pasada, la ex funcionario dijo que la FGR solicitó la audiencia ante un juez de control del Reclusorio Sur para que formulara imputación por el ejercicio indebido del servicio público.El juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, señaló que recibió los informes justificados de las autoridades responsables quienes pidieron el sobreseimiento (deseche) el juicio de amparo al no existir algún requerimiento del acto reclamado, entre ellos la orden de arresto.“Dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga, en el entendido que de no ejercer ese derecho al momento de resolver en definitiva esta incidencia se acordará lo pertinente”, señala el fallo del juez.La semana pasada la FGR solicitó a un juez federal citar a Robles Berlanga para vincularla a proceso penal por su presunta responsabilidad en el desvío multimillonario de recursos públicos durante sus gestiones al frente de las secretarías de Sedesol y Sedatu.De inmediato la ex funcionaria promovió amparos contra su detención. Al respecto el juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México le concedió una suspensión provisional contra cualquier posible orden de aprehensión, pero sólo si el delito por el que se libró la orden de aprehensión, no implica prisión preventiva oficiosa.La FGR mantiene abiertas más de 20 investigaciones en contra de servidores públicos de ambas dependencias que habrían participado en el desvío de al menos 800 millones de pesos, entre ellos la ex titular de esas secretarías.El juez de control con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México fijó como fecha de la audiencia respectiva de Robles Berlanga el próximo 8 de agosto a las 11 de la mañana para formular imputación y vinculación por el delito de ejercicio indebido del servicio público.