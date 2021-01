No existe patrulla que se lo llevó; autoridades a madre de ‘Neto’ en Sinaloa

Escuchar Nota

Sinaloa.- Reynalda Pulido Chavira, madre de Javier Ernesto Vélez Pulido, también conocido como ´Neto´, jovén desaparecido en Culiacán, lamenta que el secretario de Seguridad Pública Municipal, Óscar Guinto Marmolejo, diga que no existe la patrulla 0138 en la que se llevaron a su hijo, porque sí existe.



Acusó de que el mando policial está cubriendo a los elementos implicados y por eso no han mandado a la Fiscalía General del Estado la información de los GPS de las patrullas que trabajaron el día en que arrestaron al menor de edad cuando se encontraba haciendo fila en una tortillería de la colonia Adolfo López Mateos.



Reynalda contó el calvario que ha sido tener a su hijo desaparecido. En vez de buscarlo, las autoridades lo han intentado incriminar y acusado de que era puntero u otras cosas, cuando él dependía de ella y era un niño bueno. Pese a que su caso se hizo público y ella realizó una marcha en días pasados en exigencia de que aparezca, las autoridades siguen dejándola sola.



Ha recibido intimidaciones por redes sociales y en su casa, y ni así le han puesto seguridad. El fiscal general, Juan José Río Estavillo, no ha buscado un acercamiento; la Comisión Estatal de Derechos Humanos está pasiva, al igual que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.



