No fue un cometa, basura espacial alumbró el cielo de Saltillo

Saltillo, Coah.- Este fin de semana, las redes sociales se inundaron de videos de coahuilenses que captaron una estela de luz en el cielo creyendo que se trataba del cometa Neowise, aunque ahora se especula que en realidad se trata de los restos de un satélite ruso o de un meteorito.



Ramatiz Arellano Trueba, miembro de la Sociedad Astronómica de Saltillo, explicó que lo que los coahuilenses grabaron este fin de semana en el cielo no se trató del Neowise, porque el cometa no es así de visible al ojo humano, al no ingresar a la atmósfera terrestre.



“Los videos que yo vi, que han estado subiendo, se ve un meteoro, que es un objeto que al entrar a la atmósfera se incendia, y podría caer a la Tierra, y esos son los que conocemos como meteoritos, esa podría ser una explicación de lo que se vio”, manifiesta Ramatiz.



Otra explicación podría ser que se trate de algunos restos del satélite Soyuz, lanzado por los rusos en noviembre del 2019, que según los cálculos, algunas de esas partes estarían cayendo a la Tierra en estas fechas, entrando a territorio aéreo mexicano.