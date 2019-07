No ganaba 220 mil: ex titular de Coneval a AMLO

Que ganabas 200 mil, y lo de Proceso https://t.co/4nA8zfB29D — Laura Brugés (@LauraBruges) 28 de julio de 2019

Háganmela buena. Adjunto mi sueldo. Era sencillo buscarlo por la trasparencia del Coneval. Por eso digo que si uno utiliza evidencia rigurosa puede tomar mejores decisiones. El liderazgo presidencial, combinado con buena información, podría generar mejores resultados para el país pic.twitter.com/qjABzSGkP6 — Gonzalo Hdz. Licona (@GHLicona) 28 de julio de 2019

Gonzalo Hernández Licona, ex director del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señaló que no gana más de 200 mil pesos, como acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador.“¿Saben por qué es la molestia? Porque yo llegué a la Presidencia y me bajé el sueldo para ser consecuentes (...) ¿Cuánto ganaba el director del Coneval? 220 mil pesos al mes, por eso están molestos, pero ni un paso atrás”, afirmó López Obrador durante un evento en Zongolica, Veracruz.Sin embargo, el ex director del Coneval señaló en Twitter que no ganaba 220 mil pesos mensuales."Era sencillo buscarlo por la trasparencia del Coneval. Por eso digo que si uno utiliza evidencia rigurosa puede tomar mejores decisiones", afirmó.En su mensaje, el ex funcionario publicó una imagen en la que se observa que su sueldo bruto era de 132 mil 312 pesos mensuales y que su sueldo neto estimado ascendía a 91 mil 957 pesos."El liderazgo presidencial, combinado con buena información, podría generar mejores resultados para el país", añadió el ex funcionario.Con información de Milenio