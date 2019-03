No ha bajado delincuencia en Juárez y Cancún: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que, pese a operativos implementados en muchos de los considerados municipios conflictivos, no se ha podido bajar la delincuencia en algunos municipios y centros turísticos.Ejemplificó que mientras en Tijuana, Baja California, sí se registra una baja, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se mantiene.Lo mismo en municipios turísticos como en Cancún, contrario a lo que sucede en Acapulco, donde sí hay una reducción de violencia."En Juárez, por ejemplo, donde también hay operativo, no se ha podido lograr una disminución. En centros turísticos no hemos podido bajar la incidencia, por ejemplo en Cancún no, sí en Acapulco", indicó."En Tijuana se ha logrado bajar la delincuencia, no así en otros lugares".Insistió en que el panorama en el País cambiará con la entrada de la Guardia Nacional.Hasta este jueves, informó, 26 Congresos locales han aprobado la reforma para crear esta agrupación, por lo que confió en que la próxima semana cuenten con la unanimidad de los estados.Ayer, el senador Martí Batres aseguró que la declaratoria de constitucionalidad la podrían dar el próximo martes; primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado, para que sea publicada el miércoles.