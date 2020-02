No ha llegado la obra que me atrape: Lucero

Escuchar Nota

La cantante y actriz Lucero manifestó que luego de haber protagonizado el musical, en 2003, aún no llega el proyecto que la haga regresar al teatro pues destacó que es un ambiente del que no disfruta tanto pese a que cuando tuvo la oportunidad, lo hizo muy bien.Por medio de una trasmisión en redes sociales, la intérprete de Necesitaría, explicó:"El teatro debo confesar, no me gusta tanto, no me gusta representar la misma obra tantas veces, no me gusta ser parte de un engranaje. Pero si lo hago, lo hago al cien por ciento y prometo que lo voy a hacer a la perfección. Tal vez tampoco ha llegado la obra que me atrape, como en su momento que hice un par de obras de teatro que me gustaron y enseñaron muchísimo, y que me encantaron, nada de que me traumé, me aburrí o me quedé con mal sabor, al contrario, fueron historias maravillosas”, destacó Lucero, quien prepara su espectáculo de celebración por 40 años de trayectoria en laLa actriz compartió que cuando fue protagonista de la obra, con la que llegó a más de, aprendió muchas cosas relacionadas con su voz y cuestiones histriónicas, además de que conoció gente maravillosa que todavía recuerda con su mente y corazón.“En 'Regina' me acuerdo que fueron un poco más de 100 representaciones y el teatro estaba a reventar diario, en esa época creo que hacíamos funciones desde el miércoles o jueves, no era nada más en fines de semana, y fue maravilloso e increíble”, puntualizóCon información de Excélsior