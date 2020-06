‘No había ningún retén y policía intentó sembrarle un arma’: Hermano de Alexander

Escuchar Nota

“No era un retén, eso es mentira […] no sólo fue un tiro, fueron varios, incluso a un coche le alcanzaron a pegar un tiro, no fue accidentalmente”, aseguró Alexis.



“Ella no se ha quedado callada, por la injusticia, ellos saben que lo que han declarado no es cierto”, dijo



“¿Dónde está mi bebé? ¡Ay mi Chander” así llegó el padre de #AlexanderMartínez al sepelio. Carlos, uno de los jóvenes que también fue agredido por la policía municipal, dio su versión de cómo les dispararon#JusticiaParaAlexander pic.twitter.com/gwhNkhINWz — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) June 12, 2020

Alexis Martínez aseguró que su hermano Alexander no fue asesinado por elementos de la policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, por accidente.A través de un comunicado, el gobierno de Oaxaca informó que una de las motocicletas se impactó contra una de las patrullas de los policías que supuestamente realizaban un retén sanitario.Aseguró que, al momento del choque, a uno de los policías se le cayó la escopeta, la cual se accionó y mató al joven conocido en la comunidad de Vicente Camalote como “El Chander”.Sin embargo, Alexis desmintió la versión del gobierno oaxaqueño, pues aseguró que no había ningún retén, además afirmó que no se trató de un accidente, debido a que encontraron varias marcas de bala en el lugar de los hechos.“Que se haga justicia, la policía sabe lo que hizo, sabe que no fue un accidente”, afirmó Alexis en entrevista con Ciro Gómez Leyva.Incluso aseguró, que la madre de uno de los amigos de Alexander llegó al lugar antes que él y encontró a un policía poniendo un arma de fuego en las manos de Alexis, pero ella lo impidió., por lo que el responsable de la muerte de su hermano sigue libre.