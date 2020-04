No habrá condonación de impuestos o reducción del ISR a empresas ante contingencia por Covid-19

Escuchar Nota

“A ver, es muy sencillo. Si decimos que no se pague el Impuesto Sobre la Renta o que se reduzca, ¿qué va a significar eso? Menos ingresos, menos recaudación, ¿y de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores, para darle a las niñas, a los niños con discapacidad para darle a los campesinos, para otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares?”, explicó.

“Al mismo tiempo cuidar que no se deteriore tanto la economía, pero no solo pensando en teorías macroeconómicas, sino que no se deteriore la economía popular, que atendamos la contingencia sin destruir nuestra base económica”, detalló.

"¿Por qué si es una crisis mundial? Tenemos que cuidar nuestras reservas y suele pasar que en estas crisis hay mucha especulación. Así como pierden las economías hay grupos que ganan, entonces cuidar nuestros recursos”, dijo.

“Vamos a esperar, estamos haciendo las valoraciones, los técnicos de Hacienda están haciendo el análisis. Pero vamos a resultar menos afectados que otros, eso sí lo puedo decir, porque tenemos una política de distribución del ingreso que no se tiene en otras partes, o sea, que lo poco o mucho que se tenga se va a distribuir mejor, con justicia” apuntó.

El presidente de México,para sobrevivir la contingencia sanitaria por elEl mandatario señaló queAl detallar suque dará a conocer en su Informe Trimestral, dijo que frente a la crisis, muchos sectores quisieran que el gobierno siguiera las instrucciones dely que el pueblo se apriete el cinturón, pero eso no ocurrirá.En este sentido, indicó quepor la contingencia del coronavirus (Covid-19) en el país, “sin destruir nuestra base económica”.López Obrador indicó que "como mexicano no le gustaría que se usen las reservas del Banco de México", y por el contrario "se deben de cuidar, ya que en estas crisis siempre hay mucha especulación".Sobre el impacto a la economía que dejará el coronavirus, dijo que las calamidades no vienen solas, por lo que laEl mandatario externó su confianza de que México saldrá de esta crisis sanitaria y económica muy rápido, incluso por encima de otros países que han sido afectados también por el Covid-19.