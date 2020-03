No habrá condonaciones en servicios del agua

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Ante el cuestionamiento de la condonación de pagos en servicios al agua por el tema del coronavirus, el gerente general del Sistema de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Mario Rincón Arellano comunicó que esto no se puede permitir, ya que es fundamental que el sistema siga operando y más en estas circunstancias.



“Lo que no podemos permitir es dejar de cobrar; el sistema no puede parar y menos ahorita que estamos exigiendo lávense las manos”, manifestó.



Señaló que está consciente de que hay otros municipios que han realizado este tipo de apoyos, sin embargo en su opinión esto sería una falta de responsabilidad.



“No podemos ser irresponsables porque vivimos al día, con que pagamos la energía eléctrica, a los empleados o químicos para tratar el agua”, expresó el titular.



Al contrario, Rincón Arellano invitó a la población a pagar en tiempo y forma su recibo, así como acercarse al sistema para realizar convenios que ayuden a aquellos que tengan algún retraso en sus pagos.

Por otra parte, no descartó que en cierto momento habrá guardias, no obstante sin dejar de dar mantenimiento a las redes y el servicio a la planta.