No habrá confrontación con EU por muro: AMLO

El Gobierno de México no se confrontará con el de los Estados Unidos por la aprobación de mil millones de dólares para el Muro en la Frontera, sino que seguirá promoviendo inversiones para desincentivar migración.“Y respeto las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos, no quiero polemizar sobre este tema.“No quiero meterme en otro tipo de asuntos. Pensamos que debemos de cuidar la relación con el gobierno estadounidense, que debe ser siempre una relación de amistad y de respeto mutuo”, expuso el titular del Ejecutivo.Insistió en que acciones como la construcción del muro han demostrado al paso de los años que no son la solución para impedir la llegada de migrantes.“Creo que no es opción, no es alternativa el uso de la fuerza o de otras medidas, pienso que la gente se va a buscar trabajo a Estados Unidos por necesidad y no por gusto”, consideró López Obrador.El presidente recalcó que la estrategia de su gobierno se mantendrá sin alteraciones, en la búsqueda de inversiones de Estados Unidos en México y en centro América que generen empleos y desincentiven el flujo migratorio hacia el norte.“Estamos haciendo una labor de convencimiento para que haya inversión de Estados Unidos en México y en Centroamérica para proyectos productivos y para crear empleos”, dijo el presidente, quien recientemente se reunió con Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.El presidente recalcó que en la frontera norte aún deben hacerse ajustes para detonar la zona libre, por ejemplo, ampliar a seis años las exenciones fiscales a empresas que se establecen en la zona; y reducir los requisitos para acceder a los beneficios fiscales.“Acerca de los apoyos para la frontera ya están aplicándose, desde luego, es un proceso, los técnicos de Hacienda, creo yo, que pusieron demasiados requisitos, entonces, dificultaron el que el apoyo se aplique mejor. Esto es una autocrítica que estoy haciendo”, reconoció el presidente.López Obrador visita este martes y miércoles la frontera norte. El miércoles realizará su conferencia de prensa matutina en Tijuana.