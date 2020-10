No habrá desabasto de medicamentos contra el cáncer, asegura López-Gatell

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguró que no habrá desabasto por el robo de casi 38 mil medicamentos para menores con cáncer.



“Afortunadamente se tomaron las previsiones para que no fuera el único proveedor con lo cual no anticipamos que tenga un impacto sobre el abastecimiento”, enfatizó en conferencia de prensa.



Si bien reconoció que habrá una insuficiencia en el abastecimiento, dijo que “llevará unas semanas en reponerse”. Y agregó que la empresa Argentina está obligada a cumplir con el contrato con México.







El funcionario explicó que el Laboratorio Kemex es uno de varios proveedores de medicamentos contra el cáncer, medicamentos oncológicos que el Gobierno de México contrató, y que este hecho tendrá sanciones administrativas.



En tanto, afirmó que los padres de familia están al tanto de que existen varios proveedores, como se les informó en la reunión que tuvieron el pasado viernes en Palacio Nacional.



Recordó que este grupo es el más vulnerable porque “son los primeros blancos a que llegue la entidad, persona o grupo que sustrajo estos productos por la vía del mercado negro a ofrecerles productos”.







Con información de La Razón