No habrá endeudamiento, ni déficit: AMLO

Desde Uruapan, Michoacán, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no habrá endeudamiento, ni déficit “va haber orden para que no haya inflación”.AMLO reiteró: “Vamos a ir limpiando todo el gobierno de arriba para abajo (…) Ya no hay corrupción tolerada y eso nos va ayudar mucho porque vamos a contar con presupuesto (…) No va haber necesidad de subir impuestos, ni gasolinazos”.El mandatario nacional reiteró: “No aumentará en términos reales la gasolina, el diésel y la luz”.López Obrador afirmó que hay mucha disciplina en el manejo de las finanzas públicas “No vamos a gastar mas de lo que ingrese (…) No habrá endeudamiento ni déficit, va haber orden para que no haya inflación”.Detalló: “Nuestro peso en el tiempo que llevamos se está fortaleciendo con relación al dólar, es decir, tenemos un peso mas fuerte del que teníamos anteriormente”.Y dijo: “Vamos avanzar sin aumentar impuestos, sin impuestos nuevos, sin endeudar al país porque nos va a liberar muchos fondos el combate a la corrupción”.