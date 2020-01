No habrá impunidad en caso de Javier Villarreal: MARS

Saltillo, Coah.- El Gobernador Miguel Riquelme aseguró que en el caso de las investigaciones que realiza la Fiscalía en torno al ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, sobre quien se libró recientemente una nueva orden de aprehensión por presunto enriquecimiento ilícito, no habrá impunidad, y una vez que concluya el proceso que se le sigue en Estados Unidos, la Fiscalía General del Estado podría solicitar la extradición para que responda por los delitos que se le imputan en la entidad.



Aclaró que la investigación no se ha cerrado, y que ya en ocasiones anteriores se ha pronunciado por la aplicación de la ley en este y cualquier otro caso.



El Mandatario señaló que en caso de comprobarse que existió desvío de recursos públicos, el estado exigirá que sean restituidos.



Este domingo, fuentes de la Fiscalía General del Estado confirmaron que se libró una orden de aprehensión en contra de Villarreal Hernández por supuesto enriquecimiento ilícito, ya que se le investiga por el desvío de aproximadamente 160 millones de pesos durante su desempeño como funcionario estatal.



De acuerdo con fuentes judiciales, la orden de aprehensión se liberó en noviembre pasado, e implica a otros ex funcionarios estatales, a quienes se les fincarán los delitos que les resulten.